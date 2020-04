Le cadeau de Jean-Baptiste Guégan en plein confinement

En plein confinement dû au coronavirus, Jean-Baptiste Guégan s'adresse à ses fans en leur postant des vidéos tous les samedis à 10 heures.

Jean-Baptiste Guégan souhaite retrouver tous ses fans le samedi... et pendant cette période de confinement due au coronavirus, c'est sur internet que ça se passe.

Durant cette période étrange, je souhaite vous retrouver tous les samedis à 10h pour partager une chanson ensemble.

Le Costarmoricain, sosie vocal de Johnny Hallyday, a partagé une première chanson "pour être avec vous, en ce moment, moment difficile, vraiment", samedi dernier sur sa page Facebook. Cette chanson intitulée "J'ai pleuré sur ma guitare" totalise déjà plus de 500.000 vues, et a provoqué plus de 4.500 commentaires !

Il devait être ce 2 avril en concert à Besançon, prestation, évidemment annulée. Il prépare en ce moment un second album, et avait annoncé, le 18 février retourner aux États-Unis enregistrer son deuxième album. C'était sans compter l'épidémie de coronavirus.