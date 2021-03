Le chanteur bordelais Stephan Paul sort son premier single « Que dirais-tu » ?

Son nouveau single s’intitule « Que dirais-tu » ? Le chanteur bordelais Stephan Paul est en studio avec ses musiciens. Il prépare son futur album annoncé pour l’automne prochain. Vous pouvez devenir co-producteurs !

Un artiste caméléon

Auteur, compositeur, interprète, Stephan Paul vit et travaille à Bordeaux. Son univers musical , multi-facettes, est fait de rock, mâtiné de blues, de claviers vintages et de textes bien ciselés. Stephan a choisi de chanter en français, porté par une batterie puissante et des arrangements sobres, classieux, où les guitares électriques aériennes émergent magistralement dans des chansons qui mettent des mots sur les maux, nos rêves et sur ce qui fait tourner nos cœurs et ce monde dans lequel nous vivons.

Devenez coproducteurs !

Son premier album se veut authentique, plein de force et lumineux, aux mélodies entêtantes, et aux textes puissants, sincères et toujours très personnels. Stephan Paul lance une souscription participative sur Ulule.Les fonds récoltés serviront à financer la production de ce futur EP qui sortira dans le courant du second semestre 2021.