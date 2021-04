Le chanteur Georges Paltrié, invité de la nouvelle scène s'invite chez vous

Suite des concerts organisés par France Bleu Orléans, la nouvelle scène s'invite chez vous reçoit le chanteur Georges Paltrié.

Nous sommes nombreux à avoir envie de retourner voir un concert, admirer un(e ) artiste qui nous transmet ses émotions et nous fait partager son monde. Les artistes ont envie de renouer ce contact privilégié avec le public. France Bleu Orléans décide de réagir : si vous ne pouvez plus aller au concert, le concert vient à vous !

La nouvelle scène s’invite à la maison. Dans un contexte où l’accès à la culture et à la musique vivante sont impossibles depuis un an, France Bleu Orléans a décidé de permettre aux artistes et à certains de ses auditeurs, de retrouver l’émotion de la scène mais à la maison ! Ils ont accepté l'invitation à venir jouer au domicile d'auditeurs, dans leur salon, dans un cadre intimiste tout en permettant le respect des gestes barrières.

Six titres en live

Réécoutez ici les six chansons interprétées par Georges Paltrié pendant son concert "à la maison". Prise de son : Bertrand STASI et Pierre DELVALLEE - Mixage : Bertrand STASI - France Bleu Orléans

Georges Paltrié - D'elle - La nouvelle scène s'invite chez vous

Georges Paltrié - Da me - La nouvelle scène s'invite chez vous

Georges Paltrié - Sur le fil - La nouvelle scène s'invite chez vous

Une voix chaude, un univers chaleureux et rythmé

Georges Paltrié débute la guitare dans les années 70. Dans la foulée il compose ses premières chansons. Il s'essaye au folk et au ragtime sous l'influence de Marcel Dadi. Côté chanson, Georges Paltrié se revendique des influences des grands Brassens, Gainsbourg, Nougaro, Brel, Lapointe.

Puis vint la découverte du jazz, de la bossa nova, du « latino », et du fameux Django.

Voilà les bagages du voyage, animé par la passion d’apprendre, d’enseigner, de faire partager, d’inventer, de jouer.

