Originaire de Tours, Éphèbe présente "Commandant", son nouveau titre.

L'artiste largue les amarres et donne sa démission au Commandant.

Révélation des Inouïs du Printemps de Bourges l'an passé, Éphèbe trace sa route en 2020, et nous propose un nouveau clip.

Natif de Tours, Éphèbe fait parler de lui localement en première partie d’Eddy de Pretto au Temps Machine, ou encore au Festival Terres du Son devant plus de 2000 personnes. Et ce n'est que le début !

Le jeune chanteur se positionne au croisement entre l'électro-pop et le pop-rock. Sa particularité ? Il a produit et réalisé lui même le clip.

Artiste touche à tout, et autodidacte, Ephèbe fait ses armes à 22 ans aux Etats-Unis, lors d’une tournée de clubs en tous genres. La musique de ce jeune artiste/producteur présente plusieurs facettes : lumineuse et sombre, dansante ou atmosphérique.

Dans le titre "Commandant", Ephebe s’émancipe, quitte une "prison dorée", et prend clairement le contrôle de sa vie, de sa carrière. Ça tombe bien, on attend avec impatience l'EP (entre single et album) à paraitre le 6 novembre 2020.

Sur scène, le jeune tourangeau déploie une énergie furieuse au service de textes qui font vivre l’amour, la colère, l’aventure... Les nuits blanches d’un jeune homme qui veut bouffer la vie.