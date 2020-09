Le Chorus à Toulouse, nouveau lieu musical incontournable

On a ouvert 2 jours avant le confinement. On a fermé. Et maintenant on a plein de projets, mais le contexte est hyper défavorable. Jean-Marc Bénamour, gérant du Chorus.

Une alternative aux grandes salles de concert

En cette période de coronavirus, les jauges imposées ne permettent pas aux artistes de remplir des grands espaces. A Toulouse, ce piano-bar aux allures de café-théâtre propose une scène de 16 m² pour les talents émergents devant un public restreint, tout en respectant les gestes barrières. Le Chorus a vu le jour après 6 mois de travaux, juste avant le confinement. Et c'est la douche froide : Jean-Marc Bénamour a été contraint de fermer dans la précipitation. C'est en juin 2020 que le Chorus a pu ouvrir ses portes au 144 avenue de Muret. Vous accédez par la rue de la digue. Et vous pouvez venir en TRAM, arrêt Croix de Pierre.

Reportage - partie 1 Copier

Pour contacter le Chorus : 09 73 56 01 87 contact@lechorus.net

Jean-Marc Bénamour, patron du Chorus © Radio France - Alban Forlot

Un toulousain passionné de chant vous accueille

Si vous êtes toulousain de longue date comme Jean-Marc Bénamour, vous avez sûrement connu le Barrio Latino qui a vu émerger Fabian Ordonez, le père de BigFlo et Oli. Désormais, la salsa et les ambiances latines reviendront certainement, mais pour le moment, des karaokés sont prévus le mercredi à partir de 20h30 avec pas moins de 36 000 chansons référencées. C'est vous la star, et ici pas de complexe, chacun peut monter sur scène et montrer son talent. Le jeudi c'est la Jam, inspirée des Etats-Unis où les musiciens de jazz (et pas que) peuvent faire un bœuf sur scène. Et chaque semaine, c'est presque un acte de courage, car coûte que coûte, les concerts du vendredi restent gratuits ! Jean-Marc vous incite à venir applaudir les artistes et si vous-même vous vous filmez sur internet pour exposer votre grain de voix, prenez place sur la scène du Chorus.

Reportage - partie 2 Copier

Nathan vous sert ses fameux cocktails, en cuisine on vous prépare les tapas, et dans cet univers rouge on se sent comme à la maison. Alban Forlot teste le Chorus pour France Bleu Occitanie dans la "Vie en Bleu, la vie tranquille" ce mercredi 9 septembre 2020 à 9h30.

Le bar en forme de clavier © Radio France - Alban Forlot

Au hasard des rencontres, nous croisons Yvan Delair qui se produira sur la scène du Chorus le 2 octobre. Ce vendredi 11 septembre c'est Mathilde Viala à 21h. A vous de monter sur scène désormais. La signification d'un chorus c'est une "improvisation sur la durée du thème". Comme en musique, Le Chorus vous offre cette impro et ce plaisir retrouvé d'un endroit où le talent a tous les droits.