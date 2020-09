Le Clos Lucé met la Musique de la Renaissance à l'honneur

Depuis 2005, le lieu célèbre Léonard de Vinci, musicien et interprète de talent, en invitant les Ensembles les plus prestigieux à son Festival.

Cette XVe édition du Festival Européen de Musique Renaissance propose une programmation entre classiques de la musique Renaissance et œuvres plus contemporaines pour partir à la découverte de l'histoire de la musique européenne.

Ce samedi 26 septembre, , le Trio Helios vous propose un « Voyage en Europe à travers les siècles »

Le Trio Hélios - Trio Hélios

Un violon, un violoncelle et un piano pour interpréter quatre œuvres de quatre époques et contrées différentes. Vous serez transportés de l'Italie de la Renaissance avec Monteverdi à la France du XIXe siècle avec Saint Saëns, en passant par l'élégante Vienne du XVIIIe siècle de Haydn et la Russie de la toute fin du XIXe siècle avec Rachmaninov.

Puis le dimanche 27 septembre, c'est l'ensemble Doulce Mémoire,sous la direction de Denis Raisin Dadre qui vous proposera les « Musiques d’un règne ». Ces neuf musiciens proposent un retour aux sources avec un programme de pur style Renaissance dans lequel chants et instruments s’entrecroisent pour faire renaître l’atmosphère musicale qui régnait à la cour de François Ier.

L'ensemble Doulce Memoire - Doulce Mémoire

Pour réserver vos places, c'est ICI !