Le collège Pierre-Gilles-de-Gennes du Mans s'initie à la musique électronique

Au collège Pierre-Gilles-de-Gennes du Mans, une classe de troisième s'est initiée pendant cinq semaines à la musique électronique. C'est dans le cadre d'un contrat local d'éducation artistique et culturelle que l'artiste KasbaH les a accompagnés pour enregistrer et monter des sons.

Des cuillères en bois, des boites de conserves, des élastiques ou encore des bouteilles en verre : au collège Pierre-Gilles-de-Gennes du Mans, les élèves font de la musique avec les objets du quotidien. En effet, une classe de troisième a pu s'initier, pendant cinq semaines, à la musique électronique. "Le but c'est de leur montrer que la création musicale électronique est accessible à tous", affirme KasbaH, alias Nadir Moussaoui, de son vrai nom, l'artistique qui les a accompagnés dans le cadre d'un contrat local d'éducation artistique et culturelle pour enregistrer et monter les sons.

Un élastique pour imiter un instrument à cordes

Chacun a pu ramener des objets pour créer la bande son d'une vidéo animée. Chaque objet peut être utile : "Je veux faire un son de basse", réfléchit Clément, un élève de la classe, "quelque chose qui ressemble à un instrument à cordes, alors je vais prendre un élastique". A l'aide d'un logiciel sur tablette numérique, les élèves utilisent un synthétiseur pour créer des rythmes. Au bout des cinq séances de deux heures, Nadir Moussaoui est étonné du résultat : "Ils ont fait des choses auxquelles je n'aurais même pas pensé moi-même en studio. Ils ont la volonté de faire des choses et d'approfondir."

La classe présentera la bande son montée sur la vidéo animée vendredi 18 décembre à tous les autres troisièmes du collège : "C'est important qu'il y ait une diffusion et une valorisation de leur travail", conclut Nadir Moussaoui.