Le dernier album d'Amaury Vassili à gagner sur France Bleu Limousin

Le dernier album d'Amaury Vassili célèbre Noël avec la reprise des grands standards. "We Love Christmas" nous emmène dans différents univers musicaux, explorer les chants et musiques façon blues, pop, reggae ou classique. Amaury Vassili promet de la diversité musicale et de grands moments de partage

Fêtez Noël en musique !

Ressusciter l’esprit de Noël, voici l’idée de « We love Christmas », le dernier album d'Amaury Vassili

Si “All I Want for Christmas” swingue comme jamais, “Santa Claus is Comin’ to Town” dévoile des charmes jamaïcains indéniables, comme s’il avait été enregistré du côté de Kingston. Amaury s’amuse avec les traditions pour mieux restituer la féérie de Noël. Pop, intimistes ou universelles, ses chansons convoquent de précieux souvenirs comme elles annoncent des jours meilleurs.

“Les fêtes de Noël, c’est assez important pour moi. Enfant, Noël revêtait toujours plus d’importance que mes anniversaires par exemple. C’est pour moi vraiment la fête de famille ultime. Avec le virus, les gens étaient isolés, séparés. C’était compliqué pour tous. Je voulais revisiter ces chansons de Noël que tout le monde connait" Amaury Vassili

Côté partage, il n’est pas en reste : des duos avec le mythique Roberto Alagna sur “Have Yourself A Merry Little Christmas” et Jean-Baptiste Guégan sur “ Silent Night ”, viennent enrichir ce disque à la fois novateur et intemporel, envoûtant et fédérateur.

Amaury Vassili

Pour les fan d'Amaury Vassili sur les réseaux sociaux, notez qu'un calendrier de l’Avent sera disponible sur Instagram, où les fans pourront découvrir chaque jour différentes surprises liées à l’album comme des vidéos acoustiques, et ce jusqu’au 24 décembre.