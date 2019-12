Le dictionnaire des tubes en France : à découvrir sur France Bleu Picardie

Olivier Got

Amiens - France

Vous rappelez-vous les tubes de l'année 1987 ? La Macarena, c'était en quelle année déjà ?

Le picard Yannick Suiveng remonte le temps pour nous chaque jour sur France Bleu Picardie pendant les vacances de noël, du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier.

Rendez-vous à 9h40 et 18h10 pour découvrir, année après année, les tubes qu’on adorait écouter pour les fêtes de fin d’année.

Le dictionnaire des tubes en France

Passionné de musique depuis son adolescence, Yannick Suiveng est l’auteur du livre « Le dictionnaire des tubes en France » aux éditions Les Presses du Midi.

Pour donner une image précise de la popularité de chansons de 1955 à nos jours, Yannick Suiveng a passé plus de cinq ans à collecter et compiler des informations. Il en a fait un dictionnaire, une bible pour raviver nos souvenirs musicaux et chanter en famille ou entre amis.