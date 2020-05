Le duo 21 Juin en concert pour la Nouvelle Scène Aquitaine Live

Le duo "21 Juin" est une histoire d'amour née un soir de Fête de la Musique et d'une passion commune pour les sonorités pop et électro. Un duo complice et un univers musical talentueux à découvrir dans La Nouvelle Scène Aquitaine Live de France Bleu et France 3 Nouvelle Aquitaine

Manon et Julien ont démarré leur carrière avec un premier EP et des vidéos sur Youtube en 2017. Puis est arrivé "Paradise" aux sons du yukulélé..Tout comme le titre "peau de vache", les textes évoquent la vie, les rencontres humaines, les joies et peines de couples. Un duo dynamique, sincère pour une musique qui a toutes les qualités pour être entendue par le plus grand nombre.

Un duo qui fait "pop"

Le nom de leur duo n'est pas un hasard ! C'est lors d'une Fête de la Musique que Manon et Julien se sont rencontrés. De Youtube pour leur premier clip aux premières parties d'artistes, 21 Juin a su coupler la voix de Manon à la guitare de Julien pour nous offrir une musique positive et amoureuse qui singe les travers et les joies de la vie de couple. Un optimisme qui, musicalement, apporte une fraîcheur rayonnante toute à leur image !

Après les succès de "Peau de vache " et "Paradise" au son du Ukulélé, 21 Juin poursuit sa route...une belle route en tandem pour la sortie d'un nouvel album dont vous pourrez découvrir les titres lundi 1er Juin dans La Nouvelle Scène Aquitaine Live.

Un tournée est prévue en 2021, mais avant de les retrouver sur scène, découvrez ici leur nouveau single "Hello"

21 juin invité pour 30 minutes de musique dans le cadre des concerts de La Nouvelle Scène Aquitaine Live. À suivre en direct vidéo sur les pages Facebook de France Bleu et de France 3 Nouvelle Aquitaine.