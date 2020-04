Le duo Comme John "Quand nous aurons", titre exclusif écrit pendant le confinement

Claire et Gaëlle du duo Comme John, confinées comme nous tous, ont spécialement écrit ce titre "Quand nous aurons".

Afin que vos journées soient plaisantes, Laurent Boucry, animateur de France Bleu Pays d'Auvergne, a demandé à ses amis artistes quelques vidéos : musique, danse, comédie, magie, lecture...

Aujourd'hui musique avec le duo Comme John avec ce titre spécialement écrit pendant le confinement.

Depuis 2017 et la sortie de leur premier album en français « Illusion », Claire et Gaëlle ont distillé leur Pop Chic sur les scènes de la France et du Québec, du Printemps de Bourges à la Coopérative de Mai en passant par les Trois Baudets.

Un titre de leur nouvel album à paraître courant 2020, intitulé "Au loin" est déjà disponible sur toutes les plateformes. Et pour voir le clip, direction Youtube !

Vous pouvez suivre l'actualité de Comme John sur leur page facebook , leur compte Instagram et leur chaîne Youtube.