Le duo Léonard avec Manuel Bonnefond

Le duo d'artistes berruyers Léonard cette semaine dans la Nouvelle Scène, au chant Lydie Baron et derrière les guitares et les machines Jean-Baptiste Prioul... 10 ans d'aventure pour ce duo à la pop élégante et feutrée, qui revient avec un nouvel univers en 2020 et surtout un album tout neuf "Fatras", sorti comme un symbole un jour de Saint Valentin !

