Le festival Via Aeterna au Mont Saint-Michel et dans sa Baie du 26 septembre au 6 octobre

Via Aeterna est un festival de musiques classique qui se déroule dans 11 communes de la Baie du Mont Saint-Michel et qui se clôture au sein de la Merveille. Du 26 septembre au 6 octobre 2019, les concerts, conférences et traversées de la baie en musique rythment le festival.

Le Festival Via Aeterna au Mont Saint-Michel et dans sa Baie avec France Bleu

Mont Saint-Michel, Manche, France

Découvertes du patrimoine architectural du Mont Saint-Michel et de sa baie et émotions musicales attendent les spectateurs du festival Via Aeterna qui étaient plus de 10 000 en 2018.

Au programme du festival Via Aeterna 2019 :

La 3ème édition du festival Via Aeterna dans la Manche c’est 8 jours de concerts dans des sites prestigieux, 29 scènes dans 11 communes de la Baie du Mont-Saint-Michel.

Des concerts de musique de chambre, de musique sacrée, prés de 300 artistes venus du monde entier et la présence exceptionnelle de Barbara Hendricks en ouverture du festival sont au programme de cette 3ème édition de Via Aeterna.

A noter : les 26 et 27 septembre 500 parachutistes sauteront au-dessus du Mont Saint-Michel en ouverture du festival.

Le festival Via Aeterna dans 11 communes de la Manche :

Du 26 septembre au 5 octobre : Avranches, Ardevon, Carolles, Coutances, Genêts, Granville, La Lucerne d'Outremer, Mortain-Bocage, Pontorson, Saint-Jean-le-Thomas et Saint-Pair-sur-Mer participent au festival.

Les communes de la Baie du Mont Saint-Michel participant au festival Via Aeterna 2019

Le détail du programme proposé dans les 11 communes de la Manche est sur le site : Via Aeterna.

Le festival Via Aeterna au Mont-Saint-Michel :

Dimanche 6 octobre, une journée entière en musique au cœur même de l'abbaye du Mont-Saint-Michel clôture le festival.

L’Église abbatiale, le réfectoire des moines, la salle des chevaliers, la salle des hôtes, le cloître, Notre-Dame des Trente cierges accueillent des concerts tout au long de la journée.

Le festival Via Aeterna 2019 en pratique :

Du 26 septembre au 6 octobre en Baie du Mont Saint-Michel dans Manche (50).

Renseignements et billetterie sur le site Via Aeterna ou au 02.33.59.19.74

