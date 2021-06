Envie de musique, de concerts et d'horizon ? Zoom joyeux sur le tout nouveau "Au Large festival" à Marseille les 2, 3 et 4 juillet, qui accueille notamment Amadou et Mariam et Feu! Chatterton au Théâtre Sylvain ! Sarah Lepêtre, de La Meson, est l'invitée de Mélanie Masson.

Le Festival "Au Large" à Marseille les 2, 3 et 4 juillet, accueille "Feu! Chatterton" au Théâtre Sylvain !

Trois jours de musique au cœur de Marseille face à la mer !

La Meson, Comparses & Sons, Le Cabaret Aléatoire et le Mounguy, s’unissent pour former « L’Equipée » et produire un tout nouveau Festival, "Au Large" !

Sur scène, des artistes exceptionnels et généreux, de chez nous ou de plus loin : Isaya, Amadou et Mariam, Siska ou encore Feu! Chatterton !

Découvrez la programmation chaleureuse, variée, curieuse, mixte, épicée, ouverte sur le monde, au micro de Mélanie Masson.

Sarah Lepêtre, de La Meson, invitée de Mélanie Masson. Copier

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Ce festival de musique vous attend au Théâtre Silvain, magnifique théâtre de verdure en bord de mer, véritable bulle d’air et de rêve en plein cœur de la ville, les 2, 3 et 4 Juillet 2021 !

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En ce premier week-end des vacances, L’équipée hisse pavillon. Musique, coucher de soleil et retrouvailles pour étancher une soif qui n’a pas de fin !

Pour réserver vos billets, c'est ici !