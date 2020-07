Le festival Beauregard : en attendant l'édition de 2021

Jeudi 2 juillet 2020, le festival de Beauregard devait ouvrir les portes de son édition 2020. Pour des raisons sanitaires, le festival n'aura pas lieu cette année mais bien l'année prochaine, en 2021.

Dans le cadre du soutien de Radio France aux Festivals d'été, France Bleu Normandie organise une journée "Spécial Beauregard".

Toutes les heures, de 6h à 12h, Paul Langeois le programmateur du festival, vous dévoile ses souvenirs, ses anecdotes de coulisses. Bien sûr vous retrouverez aussi les artistes programmés lors des éditions passées.

Gagnez le Tee-Shirt collector de Beauregard

Et toutes les heures également, vous pourrez gagner le Tee-shirt « Collector My Name Is John » en écoutant France bleu Normandie !

BONUS : partagez vous aussi vos souvenirs du festival Beauregard. Envoyez-nous votre photo préférée d'une édition passée et chaque jour, du jeudi 2 au dimanche 5 juillet, une photo fera gagner le Tee-shirt « Collector My Name Is John » à son propriétaire.

Retour sur les éditions passées du Festival Beauregard

France Bleu Normandie s'associe pleinement au Festival Beauregard. Chaque année, l'équipe déplace son studio mobile pour vous faire vivre le festival au plus près : rencontre avec les artistes mais aussi les bénévoles, regards sur les coulisses et toute la vie autour de cet événement exceptionnel !

Réservez vos dates pour l'édition 2021 du Festival Beauregard !

Préparez-vous pour l'été 2021 : le festival Beauregard aura lieu les 1er, 2, 3 et 4 juillet.