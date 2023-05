Le festival Beauregard nous promet une quinzième édition exceptionnelle !

C'est pour une quinzième édition exceptionnelle que le parc du château de Beauregard vous ouvre ses portes du 5 au 9 juillet 2023. Le festival Beauregard, extrêmement réputé en Normandie, affiche totalement complet depuis le mois de mars. Pas si étonnant compte tenu de la programmation onirique qui attend les festivaliers cet été !

ⓘ Publicité

En effet, cette année, Beauregard a placé la barre haut et a la chance de recevoir les artistes les plus convoités du moment. Vous pourrez retrouver sur scène des gros noms de la musique française et internationale.

Le 5 juillet a lieu le Day Before avec comme tête d'affiche le célèbre groupe français de pop rock : Indochine.

Du 6 au 9 juillet, assistez à la performance d'artistes tels que Lomepal, Sting, Damso, Shaka Ponk, Angèle, Louise Attaque, Pomme, PLK et beaucoup d'autres.

Retrouvez aussi, Lotti , la grande gagnante de John's session 2023.

John's session 2023 est une compétition organisée par le festival Beauregard offrant la possibilité à de jeunes artistes normands de concourir face à un jury de professionnels du tremplin. Le grand gagnant de ce concours remporte alors une place dans la programmation du festival. Une occasion rêvée pour apporter de la visibilité à un artiste naissant.

Si vous ne connaissez pas, pour vous donner une petite idée, Beauregard en 2022, c'était ça :

Aftermovie - Festival Beauregard 2022

Dans ce bel écrin de verdure, cet événement accueille des milliers de personnes venues s'amuser et profiter des différents concerts. Cependant, Beauregard insiste sur le respect des lieux et s'engage dans une démarche écologique. À découvrir ici.

147 000 spectateurs se sont retrouvés devant la scène de Beauregard en 2022. © Radio France - MARTIN ROCHE / OUEST-FRANCE / MAXPPP

Les derniers pass à gagner en exclusivité avec France Bleu !

En tant que partenaire de l'événement, France Bleu Normandie a l'honneur de vous faire gagner les tout derniers pass quatre jours pour deux personnes et avec les places de camping.

Laissez votre antenne bien branchée pour ne surtout pas manquer cette opportunité ! Les toutes dernières places sont peut-être pour vous ;)