Le Festival des Filets Bleus à Concarneau vous donne rendez-vous du 11 au 15 août 2021 !

France Bleu Breizh Izel partenaire Radio Officielle du Festival des Filets Bleus à Concarneau !

L’édition 2020 du Festival qui devait se dérouler du 12 au 16 août n’aura pas lieu.

"Si la déception est grande pour les organisateurs que nous sommes, les priorités aujourd’hui sont la santé et la sécurité de nos quelques 80 000 festivaliers, des artistes, des techniciens, de nos 500 bénévoles mais aussi le respect du travail des soignants et des acteurs économiques et sociaux qui œuvrent quotidiennement dans l’intérêt commun.

L’absence des Filets Bleus cet été aura certainement un impact pour l’économie, le tourisme et la vie culturelle de notre territoire, les artistes, les intermittents du spectacle, nos prestataires de services et nos partenaires et nous le regrettons vivement.

Nous reviendrons avec encore plus d’envie et de plaisir en 2021 pour un Festival qui se déroulera du 11 au 15 août.

Nous allons travailler dès à présent au possible report de la programmation initialement prévue pour offrir à tous une 100ème édition à la hauteur de l’attente !

Nous garderons du lien avec notre public via les réseaux sociaux et peut-être à partir d’animations pendant l’hiver sous une forme qu’il nous faut imaginer."