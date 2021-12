Le Festival du Bout du Monde 2022 en Presqu'île de Crozon dévoile une partie de sa programmation ce vendredi !

Une édition haute en couleur !

C’est une équipe motivée et tournée vers l’avenir qui bâtit avec plaisir cette nouvelle édition du Festival du Bout du Monde. La 22ème !

Retour aux bonnes habitudes ! On retrouve nos 3 belles scènes : la grande Landaoudec, l’intimiste Chapiteau de Seb et la folle Kermarrec. Pour se restaurer, toujours autant de mets du monde entier et de boissons diverses et variées ; la Lolotte accueille et divertit les enfants ; les campings réouvrent pour le plus grand bonheur de tous les festivaliers ! Qu’on a hâte de retrouver notre prairie de Landaoudec sous d’heureux auspices. De retrouver des festivaliers nombreux, émerveillés et chantants, des artistes envoûtants, des partenaires enchantés, des bénévoles énergiques et emballés. Qu’il nous tarde de revivre ces 3 jours de magie... Alors d’ici là, place aux premiers noms de la programmation, qui donneront une belle saveur aux prochaines semaines, en attendant l’annonce complète, le 18 mars.

Bamba Wassoulou Groove

Bernard Lavilliers

Chico Trujillo

Debout sur le Zinc

Gaël Faye

Gaëtan Roussel

Girma Béyéné & Akalé Wubé

Hubert Félix Thiéfaine

Lass

Liraz

Pascuala Ilabaca Y Fauna

Rodrigo Y Gabriela

Selah Sue

Seun Kuti & Egypt 80

Simple Minds

