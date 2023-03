Le Festival du Bout du Monde 2023 dévoile sa programmation complète sur France Bleu Breizh Izel ce 17 mars !

France Bleu Breizh Izel partenaire radio officielle du Festival du Bout du Monde 2023 en Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime

Rendez-vous est pris pour les 4, 5 et 6 août 2023, en Prairie de Landaoudec, Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime pour un nouveau tour d’horizon musical et métissé.

Une 23e édition en ligne de mire pour l’équipe organisatrice du Festival du Bout du Monde et déjà un évènement à noter dans l’agenda des fidèles festivaliers.

L’alchimie séduisante proposée par le Festival sera comme on peut s’y attendre un mélange entre belles pointures et découvertes musicales du monde entier.

ⓘ Publicité

23è Festival du Bout du Monde les 4, 5 & 6 août 2023

Découvrez la programmation complète du Festival du Bout du Monde 2023 en direct et en exclusivité sur France Bleu Breizh Izel ce vendredi 17 mars entre 16h00 et 18h00 depuis le Centre Culturel l'Améthyste à Crozon avec Axel Perret & ses invités

annonce de la programmation complète du Festival avec Guillaume Rocaboy et Jacques Guerin de Quai Ouest Musiques , organisateurs du Festival

l'histoire du territoire avec Didier Cadiou (site de Landaoudec, histoire, mégalithes, le fort) en présence de Madame Christine Lastennet (Mairie de Lanveoc) qui avant d’être maire était une fidèle bénévole du festival

l'environnement avec la CCPCAM (Communauté de Communes)

les nouveautés 2023 : les " gwenneg " (système cashless) & infos pratiques avec Guillaume Rocaboy

la restauration du Bout du Monde avec Listo Papito (Food Truck et traiteur éco-responsable)

montage technique du village du BDM avec Marc Jouon, Responsable Technique du Festival

bourse aux billets "REELAX TICKET"

association de bénévoles partenaires