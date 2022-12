Le Festival du Bout du Monde 2023 en Presqu'île de Crozon dévoile une partie de sa programmation ce vendredi !

Rendez-vous est pris pour les 4, 5 et 6 août 2023, en Prairie de Landaoudec, Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime

pour un nouveau tour d’horizon musical et métissé.

Une 23e édition en ligne de mire pour l’équipe organisatrice du Festival du Bout du Monde et déjà un évènement à noter dans l’agenda de nos fidèles festivaliers.

L’heure est arrivée de lever le voile sur les premiers noms de la programmation 2023.

"L’alchimie séduisante qu’on vous propose sera comme on peut s’y attendre un mélange entre belles pointures et découvertes musicales du monde entier. Nous vous dévoilerons la programmation complète le 17 mars 2023. D'ici là, bonnes découvertes !"

L'équipe du Bout du Monde

Festival du Bout du Monde 2023 : les premiers artistes programmés

La programmation : ici