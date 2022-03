Le festival du Rio Loco se met à l'heure portugaise

Le rendez-vous est donné !

Le festival Rio Loco prendra, comme d'habitude, ses quartiers à la Prairie des Filtres dans le centre de Toulouse du mercredi 15 au dimanche 19 juin prochain.

Après l'édition 2021 placée sous le signe du covid, cette année, promet d'être une bonne année : spectacles, forums, expositions, animations... etc. Quatre scènes seront installées et il y en aura pour tous les goûts. Les concerts se feront, contrairement à l'année dernière, debout.

Il sera possible de déambuler et de profiter des espaces verts. Les becs gourmands trouveront même de quoi se sustenter.

Une édition 2022 aux couleurs du Portugal

L'édition 2022 intitulée « Nova Onda » est labellisée par la « Saison France-Portugal » de l’Institut Français dans le cadre de son focus sur les nouvelles ondes musicales du Portugal et de ses influences.

L'affiche haute en couleur est signée de l’artiste portugaise Joana Vasconcelos, internationalement reconnue.

L’œuvre intitulée Meu Amor Inventado est composée de plusieurs clins d’œil à la culture portugaise : la viticulture du pays, l’art ancestral de l’orfèvrerie en filigrane, mais aussi le «Coração De Viana» (cœur de Viana), symbole de vie, de fraternité, d’amitié et d’amour universel.

De la couleur et du rythme, quelques noms sont déjà connus : l'artiste brésilien Chico Cesar, la pianiste-chanteuse danoise Agnès Obel, la nouvelle voix du Sénégal entre hip hop, électro, soul ou pop avec l’artiste Lass, l’expérience sensorielle et l’univers électroacoustique de la batteuse et percussionniste Lucie Antunes ou encore les rockeurs de Paus.

Le programme complet du festival Rio Loco sera annoncé le 12 avril prochain, en même temps que l'ouverture du site Internet.

En attendant, le festival nous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux.