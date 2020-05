Le Festival "Les Cordes en Ballade" se réinvente

Ce Festival est devenu en plus de 20 ans un événement majeur de l'été en Ardèche méridionale.

Comme tous les festivals, il est touché de plein fouet par les obligations sanitaires et les interdictions de rassemblement. On oublie donc pour cette année la formule habituelle.

Initié par le Quatuor Debussy (qui en assure la direction artistique), le festival doit trouver de nouvelles idées, inventer d'autres formes de rencontres, pour diffuser la musique classique sur le territoire ardéchois.

Ecoutez Christophe Collette, 1er violon du Quatuor Debussy...

Christophe Collette Copier

Les échanges se poursuivent avec les collectivités locales et les mairies ardéchoises. Il faudra beaucoup de travail sur les contraintes règlementaires, mais l’envie est là et cet été à la place des « Cordes en ballade » on aura peut-être la « Ballade des cordes » à travers l’Ardèche…

PLUS D'INFOS sur LE SITE INTERNET DU FESTIVAL et LA PAGE FACEBOOK