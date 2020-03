Le festival les Petites Folies en pays d'Iroise est reporté aux 28, 29 et 30 août 2020 !

Mot du directeur des Petites Folies, Yann Autret

À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Avant tout, nous pensons aujourd’hui aux malades et à leurs familles. Nous pensons au personnel soignant, à toutes celles et ceux qui les accompagnent dans cet effort collectif, à toutes celles et ceux qui se battent au quotidien pour l’intérêt général. À celles et ceux qui sont isolé(e)s et qui ont besoin de soutien. C’est avec précaution que nous abordons ce nouveau chapitre : Reporter un festival entraîne de nombreuses difficultés et c’est le coeur serré que nous avons acté ce choix pour tenter de donner une suite à notre histoire. Après avoir consulté nos partenaires, au vu des délais impartis, la situation n’était plus tenable. Nous avons donc travaillé sur nos propres contraintes tout en cherchant à être le moins impactant possible pour les autres événements locaux. Il ne s’agissait pas de déplacer le problème, il s’agissait de tenter de le régler. Ce choix nous a paru le plus adapté à l’équilibre de notre territoire tout en vous donnant la possibilité d’être avec nous. Nous adressons aujourd’hui notre soutien à tous nos partenaires : publics, privés, artisans, TPE, PME, à toutes ces belles entreprises qui nous soutiennent et qui vivent elles aussi une période particulièrement irréelle. Ils seront indispensables pour relever ce défi. Nous devrons être tous solidaires et n’oublier personne sur la route. Nous y serons attentifs.