Le Festival Maritime Temps Fête à Douarnenez est annulé !

France Bleu Breizh Izel partenaire Radio Officielle de Temps Fête à Douarnenez !

Suite à l’annonce du gouvernement hier, c’est avec tristesse que nous vous annonçons que l’édition 2020 de Temps Fête qui devait se tenir à Douarnenez du 15 au 19 juillet n’aura pas lieu.

SOLIDARITÉS "Le cœur n’est pas en ce moment à la fête et nous pensons à toutes les victimes et à leurs proches, ainsi qu’à toutes les personnes et aux réseaux de solidarité qui s’impliquent au quotidien pour faire face à cette crise. Nous pensons également à tous les acteurs qui construisent ce festival : marins, artistes, bénévoles, techniciens, partenaires, ainsi qu’à tous les secteurs qui contribuent au rayonnement et à la dynamique du territoire, dont les activités aujourd’hui à l’arrêt les plongent dans un avenir incertain".

BILLETTERIE - MODALITÉS "Tous les détenteurs de billets pourront se les faire rembourser ou en faire don pour nous aider, s’ils le souhaitent, à maintenir à flot l’association. Nous vous communiquerons ultérieurement les modalités".

CAP SUR L’APRÈS "La période nous plonge dans un flot d’incertitudes mais aussi d’inquiétudes sur l’avenir du patrimoine maritime. Vous pouvez d’ores et déjà compter sur nous pour réfléchir à de futures retrouvailles sur le port du Rosmeur, berceau des fêtes maritimes, pour qu’à Douarnenez de nouveau les marins partagent avec nous leur passion, les artistes nous fassent chavirer sur les quais et que l’on partage le plaisir de nous rassembler en toute sécurité. Et nous nous efforcerons dès lors que cela sera possible de nous retrouver à travers d’autres moments encore à imaginer pour célébrer et valoriser le patrimoine maritime et promouvoir cette culture qui nous est chère".

DALC’H MAD !

L’association et l’équipe de Temps fête