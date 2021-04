Le festival musical "Les Calebasses d'Avril" le 24 et 25 avril

Cette année : Artistes internationaux, nationaux, locaux et artistes amateurs féminins sont au rendez vous.

Le but du festival est de proposer un week-end toujours rythmé par la découverte et le partage des cultures. Au programme: Marché artisanal et solidaire, concerts et contes… L’édition est gratuite comme à son habitude, et bien-sûr, entièrement en ligne !

Pour retrouver la programmation dans son entièreté, c'est par ici !

Et pour retrouver directement le lien de l'événement, c'est par là !