Nouvelles affiches pour le festival Musilac 2021 à Aix-les-Bains

Juillet 2021 devrait marquer le grand retour de Musilac en Savoie, après l'annulation de l'édition 2020 pour cause de Covid 19. Comme le dit Rémi Perrier, le programmateur, "on y croit et on n'a jamais arrêté de travailler comme le prouvent ces nouveaux invités. Il y a une telle envie de retrouver le spectacle vivant."

Le 8 juillet, Of monster and men , les Islandais, petits protégés de Björk, avec leur indie-folk, seront de la fête au bord du lac du Bourget. Deux groupes Français : Last train et Superbus le 9 juillet.

Grosse côte, le 11 juillet, Fontaines DC , groupe "le plus punchy du moment" selon Rémi Perrier, nous vient de Dublin et sera très attendu à la faveur d'un deuxième album excellent sorti cette année.

"Musique urbaine" est une catégorie de plus en plus représentée avec, outre PNL, HS, YUZMV.

Blues et rock seront fièrement représentés par The Marcus King Band ciblé depuis plusieurs années par les organisateurs.

Rémi Perrier programmateur de Musilac: "On y croit !" Copier

Même si de grosses têtes d'affiche de 2020 ont décliné un retour en Savoie - Iggy Pop et Lenny Kravitz - les autres remettent ça pour le plus grand plaisir des 10.000 festivaliers 2020 qui ont conservé leur billet pour 2021.

Le 8 juillet : PNL, The Rapture, Izïa ou encore Nada Surf.

Le 9 : Vianney, Riles et Dropkick Murphys

Le 10 : Niska, Philippe Katerine et Angèle

Le 11 : Metronomy, Catherine Ringer, Petit Biscuit et Jean-Louis Aubert

Une nouvelle salve d'artistes sera annoncée le 18 décembre.