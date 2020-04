Le festival Rolling Saône de Gray reporté au 27, 28 et 29 août

Suite aux annonces d'Emmanuel Macron lundi soir, le festival Rolling Saône de Gray, initialement prévu les 21, 22 et 23 mai est finalement reporté aux 27, 28 et 29 août. A l'exception de deux artistes, la programmation est maintenue.

C'est un peu rock'n roll. Mais l'essentiel est là : suite aux annonces d'Emmanuel Macron lundi soir, les organisateurs de Rolling Saône à Gray en Haute-Saône ont pris la décision de reporter le festival à la fin août. Et plus précisément aux 27, 28 et 29 août. Rolling Saône, qui avait attiré 20.000 festivaliers l'an dernier sur le site de la Halle Sauzay, et qui fête cette année sa 14ème édition, devait se tenir initialement ces 21, 22 et 23 mai.

La programmation quasiment maintenue

Autre bonne nouvelle pour les festivaliers : à l'exception de deux groupes qui manqueront à l'appel, l'ensemble de la programmation est maintenue. Zazie ou Roméo et Elvis par exemple seront donc bien de la partie, sauf nouvelle évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus.

Rolling Saône a attiré 20.000 festivaliers l'an dernier. Crédit Rolling Saône - Emmanuel Pagand

Mais le festival a dû bousculer un peu sa programmation, qui sera officiellement confirmée d'ici le 13 mai. De même le planning et la billetterie seront annoncées dans les prochaines semaines.

Les billets déjà achetés toujours valables

Enfin, les billets déjà achetés (pass journée, et pass 3 jours) restent valables pour les nouvelles dates. Toutes les infos sur les remboursements seront également communiquées très prochainement.