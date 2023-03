Le festival Solidays vient de dévoiler de nouveaux noms pour l'édition 2023 !

Plus de 45 artistes et groupes en 3 jours !

Parmi les premiers artistes programmés on retrouve Juliette Armanet ou encore Jain le vendredi, BigFlo & Oli le samedi ou encore Angèle et Pierre de Maere le dimanche.

Angèle - Démons feat. Damso [ CLIP OFFICIEL ]

Quels sont les nouveaux noms qui ont rejoint l'affiche cette semaine ?

Dans un tweet, le festival à annoncé plus de 20 nouveaux noms à l'affiche du festival organisé par l’association Solidarité Sida, en voici quelques uns.

• Adé

Adé - Tout savoir (clip officiel)

• Hyphen Hyphen, reçus il y a quelques semaines dans Décibels avec Emilie Mazoyer

HYPHEN HYPHEN - Too Young (Official Video)

• Le Dj Kungs

Kungs - You Remain ft. RITUAL (Official Music Video)

• Le groupe La Femme originaire de Paris et Biarritz

La Femme - Sur La Planche 2013

Retrouvez la programmation complète juste ici .

Quelques places encore disponibles !

Si les Pass 2 et 3 jours sont épuisés, il reste encore des "Pass 1 jour" pour les journées de vendredi, samedi et dimanche à 51,50 euros. Des pass pour le camping sont également encore disponibles, tout comme les "Pass Nuit" pour accéder au festival dès 23h les vendredis et samedis.

Retrouvez toutes infos sur la billetterie officielle .