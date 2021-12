Le Festival Terres du Son à Monts en Indre et Loire prépare son grand retour pour sa 17ème édition

Le festival Terres du Son prépare sa 17ème édition qui aura lieu au Domaine de Candé à Monts les 8, 9, 10 juillet 2022. Pour son retour le festival voit les choses en grand en dévoilant les cinq premiers noms de la prochaine édition avec :

PNL

JULIETTE ARMANET

MARTIN SOLVEIG

KUNGS

DELUXE

D'autres noms seront dévoilés dans les prochains mois.

Le festival prépare aussi des nouveautés sur l'Eco-Village avec une nouvelle scène de conférences et rencontres. Côté Prairie une nouvelle configuration est également prévue : 2 grandes scènes avec un format inédit et un nouvel espace scénique supplémentaire dédié à la découverte nationale et régionale. Le festival Terres du Son s'annonce donc sous le signe de la nouveauté !

La billetterie ouvrira le 14 décembre à 12h sur le site du festival