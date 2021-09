Le FIMU 2021, c'est parti à Belfort !

Enfin ! Après une annulation en 2020 à cause de la crise sanitaire, la 34ème édition du FIMU commence ce jeudi 9 septembre à Belfort.

Organisé et financé par la Ville de Belfort avec le soutien des associations étudiantes de l’Aire urbaine, le FIMU de Belfort se déroule chaque année, et réunit des musiciens du monde entier. On fait le point sur cette édition 2021.

Une programmation quasiment au complet

C'était une des craintes des organisateurs : les groupes prévus en 2020 pourront-ils revenir pour cette édition ? Eh bien oui, sur 80 groupes contactés, 73 ont répondu à l'appel. Et en premier, Flavia Coelho, la marraine du FIMU 2021 : la chanteuse brésilienne réalise notamment une création avec des artistes du festival. Pour elle, c'était une évidence de revenir cette année, comme elle l'a expliqué à notre micro.

Flavia Coelho, la marraine du FIMU 2021 Copier

Au total, ce sont 500 artistes venus d'une quinzaine de pays qui vont donner 135 concerts.

Dans tout le centre-ville, 15 scènes ont été montées, sans compter les quatre lieux de création pour les artistes.

Ce festival ne serait pas non plus possible sans les bénévoles, petites mains de l'organisation, très souvent issues du campus de l'université. Là aussi, le directeur du FIMU Matthieu Spiegel a été agréablement surpris. "On avait _une petite peur que beaucoup d'étudiants qui viennent de loin ne connaissent pas_, puisque l'année dernière le festival n'a pas eu lieu. Mais il y a eu une bonne transmission avec les autres promos, et on a le monde qu'il nous faut ! "

Les organisateurs peuvent ainsi compter sur 200 bénévoles.

Flavia Coelho, chanteuse brésilienne, est la marraine du FIMU 2021. © Maxppp - Dylan Meiffret

Un protocole sanitaire mis en place

Covid-19 oblige, le Festival de cette année se fait sous protocole sanitaire. Tous les spectateurs de 18 ans et plus devront présenter un pass sanitaire valide, et le masque sera obligatoire à partir de 12 ans.

La zone du festival sera la même qu'en 2019, cinq points d'entrée sont mis en place, différenciés de la sortie "pour fluidifier les groupes de personnes". Aucune jauge n'a été fixée.

La vieille ville sera fermée à la circulation vendredi 10 à partir de 19h, mais sera accessible pour le marchée samedi matin.

Les riverains, eux, bénéficient d'une entrée spécifique et pourront circuler sur présentation d'un justificatif de domicile, en accord avec la préfecture.

En 2019, 120.000 personnes avaient assisté au festival. Mais cette année, entre contrainte sanitaire, date modifiée et météo peut-être moins clémente, difficile pour l'organisation de prévoir le nombre de spectateurs.

L'essentiel, de toute façon, n'est pas là : c'est surtout le plaisir de voir à nouveau le FMU envahir les rues de Belfort qui prime. Ecoutez Matthieu Spiegel, le directeur du FIMU.

Matthieu Spiegel, le directeur du FIMU, ravi de lancer cette édition 2021 après l'annulation de celle de l'année dernière. Copier

Pour vous accompagner et vous faire vivre le FIMU 2021, France Bleu Belfort-Montbéliard sera en direct à partir de 15 heures samedi 11 septembre.