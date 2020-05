Le France Bleu Live Festival @home avec Pascal Obispo

Après Christophe Maé et Boulevard des Airs, Pascal Obispo vous donne un rendez-vous musical solidaire en soutien à la scène française. Un LIVE exclusif enregistré pour France Bleu depuis la station de ski des 2 Alpes dans le massif des Écrins.

Depuis le samedi 25 avril, France Bleu diffuse chaque semaine le France Bleu Live Festival @home en soutien aux festivals annulés partout en France et aux artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens, arrangeurs, techniciens, producteurs de musique et de spectacles, éditeurs, labels, attachés de presse...

Un événement placé sous le label #RadioFranceaveclaScèneFrançaise en partenariat avec le Crédit Mutuel.

Pascal Obispo LIVE

Pascal Obispo est invité du France Bleu Live Festival @home ce samedi 9 mai de 19h00 à 20h00. Le chanteur prend le relai de Christophe Maé puis de Boulevard des Airs qui ont inauguré ce nouveau rendez-vous les semaines précédentes.

Enregistré depuis la station de ski des 2 Alpes dans le massif des Écrins (Isère), Pascal Obispo y était venu présenter ses plus grands succès comme Fan et les titres Rien ne dure, On n'est pas seul sur terre, Chante la rue chante ou encore Allons en fan extraits de son dixième album, sobrement intitulé Obispo.

Sa dernière tournée, en partenariat avec France Bleu, s'est achevée le 4 février 2020 à l'Olympia pour la 100ème date, soit un mois avant le début du confinement. Pascal Obispo devait cependant être à l'affiche de plusieurs festivals au printemps, annulés pour cause de pandémie. En attendant son retour sur scène, France Bleu vous offre un LIVE exclusif à vivre en direct. Une heure de plaisir en ces temps difficiles, pour penser à tous ceux, confinés, qui travaillent pour le spectacle vivant.

