Tao By, parrain du cabaret RCFM créé en 2004, vous enchantera, accompagné de plusieurs amis chanteurs et musiciens, sur la scène du Palais des Congrès d’Ajaccio, dès 20h30 le samedi 27 novembre. Nous lui confions les rênes de la fiesta, pour ça, c’est le grand patron !

Le grand cabaret de TAO BY et ses amis

Chez TAO

Au cœur de la haute ville, perché sur les flancs des remparts de la citadelle, offrant une vue imprenable sur la baie : « Chez Tao ». Un lieu devenu mythique : un mythe qui doit moins à la beauté saisissante du site qu’à l’exceptionnelle atmosphère qui y règne.

Son histoire

En 1925, Tao Khan Bey Kerefoff et sa troupe, immenses danseurs Caucasiens, débarquent à Calvi, dans le sillage du Prince Youssoupof. Voltiges équestres affolantes sur la plage, chants envoûtants, danses endiablées.

Tao Khan tombe immédiatement sous le charme de Calvi : « C’est comme Caucase, je veux, je dois y vivre ».

Tao Khan à l’opportunité d’acheter le Palais Giubega. Il y loge sa troupe, transforme les caves en écuries pour ses chevaux.

Dès 1934, l’ex-lieutenant de la garde impériale devenu danseur étoile rencontre une jeune fille de 16 ans, Jeannette Maestracci qui lui donnera 4 enfants : Zalim nait en 1942, Tao By en 1944, Jean-Témir en 1945 et Lena en 1952.

Entre temps, en 1935, « Chez Tao » ouvre ses portes. Instantanément la légende prend son envol.

Tao By passe son enfance et son adolescence, les yeux et les oreilles rivés sur la salle de bar-cabaret. Il observe, donne la main derrière le comptoir, s’abreuve de cette fiesta permanente. Il découvre le piano. Apprend à y jouer quasiment seul. Le gamin est un musicien né, doué.

On le retrouve à Paris dès l’âge de 19 ans. Chez Patachou précisément, où il accompagne son ami balanin débutant lui aussi, Michel Mallory. Dans ce célèbre cabaret Montmartrois, il se lie d’amitié avec tout ce qui compte ou allait compter sur les grandes scènes du show biz.

En 1966, Tao By se fait remarquer par la maison de disques Polydor et enregistre deux 45 tours. Appeler au devoir militaire deux ans durant, tout est à refaire.

C’est à ce moment là que l’artiste fait la connaissance d’un chanteur encore inconnu, avec lequel il va jouer et bringuer entre 1969 et 1973, Michel Sardou.

Tao By décide alors de prendre les commandes d’un piano-bar, Rue Mermoz à Paris. Mais l’appel de sa terre est le plus fort. En 1985, il rentre chez lui, chez Tao, à Calvi.

Peu de pianistes, chanteurs, animateurs de boîtes de nuit ont l’extraordinaire pouvoir de Tao, son savoir-faire.

Jacques Higelin, Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Michel Sardou, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc, Guy Bedos, Carlos, Michel Petrucciani, Enrico Macias, M, Izia, Thomas Dutronc et tant d’autres d’ici ou d’ailleurs, ont partagé le micro ou le piano de notre prestigieux invité.

Là-haut, dans la citadelle, le soleil se lève toujours trop tôt.

« Vivez heureux aujourd’hui car demain il sera trop tard »