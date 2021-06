Dans tout le Finistère, c'est le grand retour des brocantes et vide-greniers après des mois de crise sanitaire. Ce week-end, les chineurs seront de retour dans l'espoir de trouver la perle rare. Voici la liste des événements prévus dans le département.

CARTE : les vide-greniers et brocantes de retour ce week-end dans le Finistère

Depuis le week-end du 5 juin, les brocantes et vide-greniers ont rouvert

Les paradis des chineurs rouvrent. L'occasion pour eux de se rendre ce week-end dans les brocantes et autres vide-greniers. Des mois qu'il n'y en avait plus, laissant les places des villages et villes désertes.

Les règles sanitaires sont les mêmes que celles appliquées dans les marchés : le port du masque est obligatoire, même en extérieur, et une jauge de quatre mètres carrés par personne est imposée. Du gel hydroalcoolique devra être mis à disposition sur tous les stands des différents trocs et puces de la région.

Pour vous permettre de visualiser les différents événements du week-end, France Bleu vous propose une carte interactive indiquant lieux, dates et prix.

1 - Les samedis du livre à Carhaix-Plouguer. Tous les samedis place de la mairie à Carhaix. Entrée gratuite.

2 - Vide grenier du RCPM à Morlaix, organisé par le Rugby Club de Morlaix au stade de Keranroux. Samedi 26 juin. Entrée gratuite.

3 - Vide-greniers et marché aux puces à Châteauneuf-du-Faou. Dimanche 27 juin. 1ère Brocante-Vide Grenier de l'Office des sports et de la culture. Entrée gratuite.

4 - Les puces du Pouldu à Clohars-Carnoët. Dimanche 27 juin. Entrée payante : 1€

5 - Brocante Antiquités à Concarneau. Dimanche 27 juin, place Jean Jaurès. Entrée gratuite

6 - Vide tout téléthon à Plougastel-Daoulas. Dimanche 27 juin. Entrée payante : 1€.

7 - Vide Grenier de Pors Moro à Pont-l'Abbé. Dimanche 27 juin à EHPAD Ty Pors Moro. Entrée payante : 1€ et gratuite pour les moins de 12ans.

8 - Troc et Puces Force T à Quimper. Dimanche 27 juin sur le parking du Géant. Entrée payante : 1.5€ et gratuite pour les moins de 12 ans.

9 - Troc et puce plein air à Saint-Yvi. Dimanche 27 juin à Résidence du Bois-de-Pleuven. Entrée gratuite.