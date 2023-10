Le groupe Archimède réveille la Mayenne lundi

Ce lundi 2 octobre 2023, le duo rock mayennais Archimède va réveiller le département de la Mayenne. Nicolas et Frédéric Boisnard, originaires de Laval, et fondateurs du groupe Archimède, vont présenter leur nouvel album baptisé "Frères" sur France Bleu Mayenne**.** Nico et Fréd seront les invités exceptionnels de la station de 7h à 10h. L’occasion pour les auditeurs et tous les fans du groupe lavallois d’avoir la primeur de ce nouvel opus mais aussi d’échanger avec les artistes.

Echangez avec Archimède sur France Bleu

De 7h à 9h, au micro de France Bleu Mayenne, Fred et Nico évoqueront leur carrière et nous partageront l’histoire de ce 6ème album « Frères » qui a vu le jour grâce à un financement participatif . Emilie Mazoyer, la spécialiste musique de France Bleu, nous parlera à 7h45 de la place du groupe dans la musique française. En immersion totale dans la matinale de France Bleu Mayenne, c’est Archimède qui choisira « le titre qui vous réveille » à 8h15 ! Bien sûr, la venue d’Archimède fera la part belle au Live avec des titres interprétés depuis les studios de France Bleu Mayenne entre 9h et 10h. Enfin, les fans pourront eux aussi intervenir pour partager leurs souvenirs liés au groupe et poser leurs questions à Archimède en direct sur France Bleu Mayenne tout au long de l’émission en appelant le 02 43 67 11 11.

On vous fait des cadeaux

Comme le chante le groupe, Le bonheur est à la portée de tous ! France Bleu Mayenne a tenu aussi à faire des heureux et offrira des CD et des places de concert pour le Théâtre de Laval où Archimède se produira les vendredi 6 et samedi 7 octobre prochain au lendemain de la sortie de ce tout nouvel opus.

Les deux frères ont formé Archimède en 2004, ont été nominés à plusieurs reprises pour les Victoires de la Musique et, malgré ce succès, restent très attachés à leurs racines. C'est d'ailleurs square de Boston à Laval qu'ils ont tourné leur clip "les planches"

ARCHIMEDE - LES PLANCHES (Clip officiel)