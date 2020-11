Le groupe berruyer "The Freakadelic Bottle Club" invité de la Nouvelle Scène France Bleu Berry !

Groupe de rock fondé à Bourges en 2016, The Freakadelic Bottle Club a sorti fin avril dernier son nouvel opus éponyme... Découverte de ce 2ème album avec Manuel Bonnefond en compagnie de Franck, chanteur et guitariste, et de Françis 2ème guitariste de la formation !