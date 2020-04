Le groupe Ginger reprend une chanson de Serge Gainsbourg chantée par Isabelle Adjani

Ginger est un groupe de rock des Hauts-de-France. Les quatre musiciens confinés vous proposent une version personnelle de la chanson de Serge Gainsbourg : "Pull marine".

On reste en contact avec les artistes des Hauts-de-France grâce à France Bleu.

Ginger est un groupe de quatre musiciens lillois : Loïc, Baptiste, Franck et Timothée. Au départ du groupe, ils chantaient du rock en anglais. Aujourd'hui ils chantent toujours du rock mais en français.

Leur univers est rock-électro ou plus exactement : synthwave. Ce genre musical est influencé par les années 1980 mais interprété de façon plus moderne. C'est ce que vous pouvez entendre dans la reprise qu'ils ont choisi pour vous : "Pull marine" écrit par Serge Gainsgourg et Isabelle Adjani.

