Le groupe JOAD en concert chez vous

Le groupe JOAD est un groupe de talent reconnu. En 2019 ils ont obtenu le César de la meilleure musique de film pour "Guy" de Alex Lutz. France Bleu Normandie les soutient et est fière de les recevoir sur l'antenne. Ils étaient les invités de Sylvain Geffroy le lundi 15 juin.

à réécouter JOAD

JOAD est composé de Vincent Blanchard (auteur/compositeur, chant, guitare, clavier), Greg Fugen (batterie), Loïc Ropars (guitare) et Blandine Champion (basse).

Pour partager avec vous sa musique, en partenariat avec Tarentula Records, le groupe vous offre une "TarantuLive Stream Session" de bon son et de chouettes images, en direct sur vos écrans. Une heure de concert "comme en vrai" à voir et écouter sur la page Facebook de JOAD et de France BLeu Normandie.

Tarantula Records (le micro-label de Joad) s’est équipé du matériel nécessaire à la diffusion de Livestream. Des tests ont été faits en direct le 21 mai.

Voici la vidéo des tests. Vivement le jeudi 25 juin à 21h !

Le savez-vous ? Le nom du groupe fait référence à Tom Joad, héros des "Raisins de la colère" de Steinbeck, roman adapté au cinéma par John Ford.