Le groupe landais The Inspector Cluzo fait la une du prestigieux magazine de musique Rolling Stone

A l'occasion de la sortie de leur dernier album, The Organic Farmers - Unplugged Live, le groupe de rock landais The Inspector Cluzo fait la couverture de Rolling Stone, le célèbre magazine de musique.

Mathieu Jourdain et Laurent Lacrouts, les rockeurs paysans du groupe " The Inspector Cluzo "

Costard, veston et herbes folles... C'est comme ça que s'affichent Mathieu Jourdain et Laurent Lacrouts, les rockeurs fermiers de The Inspector Cluzo en une de Rolling Stone.

"On a choisi de faire cette une parce que musicalement c'est vachement bien, ça sonne, ça joue, c'est écrit, c'est travaillé, c'est pensé", détaille Belkacem Bahlouli, rédacteur en chef de Rolling Stone. "Ils ont un coté anti-rock star qui est vraiment épatant, un côté self-made-men qui montre qu'on peut aussi faire du rock de très haut niveau tout en restant totalement normal", souligne-t-il.

Rester normaux, continuer à faire tourner leur ferme, être autosuffisants, écolos... autant de valeurs auxquelles sont attachés les deux membres du groupe The Inspector Cluzo. Outre leurs qualités musicales et artistiques, pour Laurent Lacrouts, ce qui a rendu possible cette une c'est aussi la période actuelle et l'épidémie de Covid-19 : "Je pense qu'on fait un peu plus attention à ce qu'il y a à côté de soi. Cette période envoie un message : c'est qu'il faut savoir rester petit, ça suffit des fois" raconte-t-il.

La qualité plutôt que la quantité, c'est le choix qu'ont fait les deux artistes. "Avoir une couverture comme ça, c'est un procédé lent, ça nous a pris 12 ans et 8 albums", souligne Laurent Lacrouts. En faisant le choix de rester vivre en France et de travailler à la ferme plutôt que de s'expatrier aux Etats-Unis, où ils rencontrent un franc succès, The Inspector Cluzo a aussi fait un choix "qui nous tire une balle dans le pied" niveau carrière, alors "avoir la couverture, c'est assez énorme, ça va donner beaucoup d'énergie aux gens qui nous aident", note Laurent Lacrouts.

Très peu d'artistes Français ont fait la couverture de Rolling Stone. "C'était un pari, et ça cartonne" sourit Belkacem Bahlouli.