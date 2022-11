Le groupe Louise Attaque sort un nouvel album après six ans de pause musicale

L'année des 25 ans de son premier album, le groupe Louise Attaque sort son cinquième opus "Planète Terre" ce vendredi 4 novembre, après six ans de pause discographique. Révélés par les titres "J't'emmène au vent" ou "Ton invitation" en 1997, Gaëtan Roussel, le chanteur, Arnaud Samuel, le violoniste et le bassiste Robin Feix font leur grand retour. Un premier single "Sortir de l'ordinaire" est déjà sorti le 16 septembre dernier.

ⓘ Publicité

25 jours pour composer l'album

Pour fêter leur 25 ans, les trois compères ont joué leurs plus grands titres six fois dans la même journée à l'Elysée Montmartre à Paris. C'était au mois d'avril. Après ce succès sur scène, le trio s'est donné "25 jours, l'année des 25 ans" pour refaire de nouvelles chansons, une contrainte "pour savoir s'il pourrait se conjuguer au présent". En tout, 11 titres composent ce nouvel album, fruits de retrouvailles "tendres, douces, studieuses", selon Gaëtan Roussel qui s'est aussi lancé en solo depuis 2010. Pour reprendre une des chansons de ce cinquième album, qui sort vendredi, les membres de Louise Attaque ont retrouvé les "Réglages d'origine", ceux qui ont fait leur succès il y a un quart de siècle. Plus de trois millions d'exemplaires de leur premier album avaient été vendus.

Une tournée des Zéniths

Le nouvel album de Louise Attaque sera à découvrir sur scène dès mars 2023 avec une tournée des Zéniths. Ils joueront le 15 mars au Zénith de Strasbourg, le 16 à la Halle Tony Garnier de Lyon, le 17 mars au Zénith de Dijon puis le 20 à Nantes. Louise Attaque se produira également au Zénith de Rouen le 21 mars, à Bruxelles le 23 mars puis à l'Arkena Arena de Bordeaux le 25. Le Zénith de Lille accueillera le groupe le 28 mars avant un concert le 29 mars au Zénith de Paris puis au Zénith de Toulouse de 31. Le trio devrait aussi être une des têtes d'affiche des festivals de l'été.