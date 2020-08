Musiciens confirmés et personnes en situation de handicap jouent ensemble sur scène à Bordeaux

Stéphane Czeski, musicien et musicothérapeute, est à l'origine de l'association Unis-sonS qui a vu le jour il y a six ans. "Le but du projet, c'est de regrouper les musiciens de tous les horizons, qu'ils soient handicapés ou pas". Et avec l'objectif de porter un message, celui de "réussir à vivre avec les différences de chacun".

Le groupe se retrouve habituellement pour répéter toutes les deux semaines au Rocher de Palmer. Mais avec le confinement tout a été mis sur pause. Les répétitions par visioconférence n'ont pourtant pas su remplacer les cours en présentiel. "C'est la première fois que l'on se retrouve tous depuis le confinement, ça fait du bien" se réjouit René, membre de Unis-sons depuis six ans. Paralysé de la colonne vertébrale, Réné, du haut de son fauteuil roulant, marque sans difficulté le rythme sur son djembé, à l'aide d'une baguette de batterie.

Répétition avant le concert prévu le mercredi 19 août au Parc de la Cité Carle Vernet. © Radio France - Alexandra Sirgant

"Faire de la musique, ça nous permet de ne pas penser au tracas de la vie quotidienne" explique Erika, victime d'un accident de la route quand elle avait neuf ans.

Unis-sonS regroupe trente musiciens. Parmi eux, des chanteurs, des guitaristes ou encore un batteur. Les personnes en situation de handicap se chargent elles du rythme, à l'aide de percussions. Le groupe joue exclusivement des compositions créées tous ensemble pendant les répétitions.

Leur premier concert depuis le confinement se tiendra le mercredi 19 août à 17h30 au Parc de la Cité Carle Vernet à Bordeaux. Le concert est organisé par la mairie de Bordeaux dans le cadre de l'événement Quartier Zen. Tout Cérébrolésé Assistance (TCA), l'école de musique le CIAM et le Rocher de Palmer sont également partenaires.