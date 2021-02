Le groupe Nancéien ELLË, l’électro-pop version French Touch

Pourquoi Adrien et Gauthier ont donné ce nom à leur groupe ? ELLË ? L'histoire est très simple. Adrien était en vacances en Islande et ils voyaient souvent le mot "Ellë" sur les panneaux. On leur a dit que c'est quelque chose qui signifiait le mouvement. L'idée a plu, voilà pourquoi c'est aujourd'hui le nom leur groupe

ELLË - Kévin Rabisse

Pour mettre un style sur leur musique, on pourrait dire qu'ils font de la pop française agrémentée d'un peu d'éléctro.

En octobre dernier, ils ont sorti un EP intitulé LÜI. Sur ce 9 titres on peut retrouver le single "Histoire de temps"

Cet EP a été crée pendant le premier confinement, à distance. Chacun travaillait de son côté et envoyait à l'autre pour perfectionner le travail. Une manière pas forcément évidente pour travailler, mais les deux hommes étaient habitués à travailler de cette manière, puisqu'ils ont beaucoup collaboré avec des artistes de Strasbourg par exemple.

ELLË - Kévin Rabisse

Le groupe s'est également produit sur la scène de l'Autre Canal.