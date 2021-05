Le groupe Seyes a tourné son nouveau clip au sommet du Phare du Cap-Ferret !

Le duo Seyes a posé ses micros et ses synthés à 52 mètres de hauteur au sommet du phare du Cap-Ferret pour enregistrer le clip de la chanson « Alan in september ».

258 marches à franchir pour installer les caméras ! François Sottet (I. Mages Prod) a réalisé le dernier clip du duo Seyes au sommet du phare du Cap-Ferret. Une belle prouesse technique pour un résultat époustouflant !

Seyes

Seyes est un groupe basé sur le Bassin d’Arcachon et composé de Marine Thibault (multi-instrumentiste, flûte, piano, synthétiseurs) et Charlotte Savary (chant). Leur premier album intitulé « Beauty dies » est sorti à l’automne 2020. Après avoir collaboré avec Wax Taylor (500 concerts dans une quarantaine de pays), Marine et Charlotte se lancent en duo en 2018. Une pop electro engagée, qui n’hésite pas à flirter avec des sujets très politiques : la guerre, les attentats, la détresse des migrants…

Alan in September

Le titre « Alan in September » de Seyes évoque justement le parcours d'Alan Kurdi, ce petit garçon âgé de trois ans, et retrouvé mort, face contre terre, sur une plage turque en septembre 2015 suite au naufrage de son bateau. La chanson tente de lui redonner un peu d’humanité face à l’hypermédiatisation dont il a été l’objet. Le clip a été tourné en sa mémoire, dans les conditions du live, en une seule prise, avec des images filmées par un drone.