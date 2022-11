Le groupe tourangeau The Drafts s'invite dans la Nouvelle Scène de France Bleu Berry !

La Nouvelle Scène fait la part belle à un des groupes pop rock de Tours les plus prometteurs actuellement, il s'agit de The Drafts... L'histoire de 3 copains, Cédric, Lucas et Jules qui depuis quelques années distillent une musique qualifiée de "vaporwave"... Découverte de l'EP "The First Match" !

Jules, le leader de The Drafts La Nouvelle Scène explore l'univers de The Drafts, une formation tourangelle qui navigue entre l'esthétique de Nirvana, le son de Billy Idol et l'énergie de Daft Punk... Jules, le chanteur du groupe, était l'invité de Manuel Bonnefond !