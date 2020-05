Le groupe Trois Cafés Gourmands interprète "Comme des Enfants"

Chacun chez soi, les trois membres du groupe Trois Cafés Gourmands interprètent leur nouveau titre "Comme des Enfants" extrait de leur album à paraître.

Révélés en 2018 avec leur tube À nos souvenirs, dont le clip à été visionné plus de 186 millions de fois, Mylène, Sébastien et Jérémy, les membres du groupe Trois Cafés Gourmands reviennent avec une nouvelle chanson Comme des Enfants, enregistrée à l'unisson et chacun chez soi !

En attendant de les retrouver sur scène, le deuxième album des corréziens paraîtra à la rentrée 2020. Il fera suite à Un air de rien, classé n°1 des ventes en France à sa sortie et certifié triple album de platine.