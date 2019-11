Le Jazztival de Bühl avec Matthias Buschert

Alsace, France

Réécoutez Matthias Buschert Copier

Le site du Jazztival de Bühl.

Le programme du festival.

„Harp meets Jazz“

Fragt man nach einem für den Jazz typischen Instrument, wird meist das Saxofon an erster Stelle genannt, gefolgt von der Trompete oder auch dem Klavier. Wer denkt da schon an eine Harfe? Viel zu selten steht die große Konzertharfe in Jazzkonzerten auf der Bühne. Dabei bietet sie großartige Improvisationsmöglichkeiten und wird als Begleit- wie als Solo-Instrument weit unterschätzt. Wie schon bei den erfolgreichen Festivals der vergangenen Jahre, die mit großen Namen die kleine Stadt zu Füßen des Schwarzwalds traditionell im November zu einem Jazz-Zentrum gemacht haben, punktet das Bühler Jazztival auch in diesem Jahr wieder mit einem eigenen, besonderen Schwerpunkt.

Affiche de l'événement - Stadt Bühl

Mit den besten Jazz Harfenistinnen und Jazz Harfenisten der nationalen und internationalen Szene rückt die akustische und die elektrisch verstärkte Harfe endlich einmal in den Fokus, gibt es doch kaum ein besser geeignetes Instrument für die überraschende und faszinierende Verbindung zwischen der alten und der neuen Musikwelt, zwischen klassischer Präzision und jazziger Dynamik. Und, wer es bisher nicht geglaubt hat, wird es staunend erleben: Die Harfe groovt und swingt!

Stadt Bühl Jazztival

Telefon: +49 (0) 7223/935-405

jazztival@buehl.de