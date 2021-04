Le jeune artiste pop-folk Périgordin BERTOO nous offre son nouveau single « Bref, tu me plais »

BERTOO, qui va puiser son inspiration chez les Cabrel, Bashung, Prévert et autres Gael Faure ou Lumineers, propose un single sur une base guitare-voix, des arrangements rythmiques qui groovent et des paroles qui font écho au côté aventurier de l’artiste. « Bref, tu me plais » nous chante l’amour impossible d’un bourlingueur nostalgique. On peut dire que BERTOO reste fidèle à lui même avec « Bref, tu me plais » qui se place dans la lignée des chansons de son album tout en apportant une fraîcheur printanière

Retrouvez son dernier titre « Bref, tu me plais » en cliquant sur sa chaîne YouTube en cliquant ci dessous !

Tout ses titres en cliquant ici !