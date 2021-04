Le Labopéra, un projet d’opéra coopératif en Dordogne.

L’objectif de ce projet est de pouvoir proposer Carmen de Bizet à Périgueux en avril 2022 avec toutes les bonnes volontés qui ont envie de prendre part à cette aventure musicale.

La cheffe d’orchestre Chloé Meyzie recherche donc des musiciens et des chœurs pour cet opéra. Le recrutement est en cours, vous avez jusqu’à la fin de l’été pour postuler en cliquant ici. Les premières répétitions sont prévues en septembre.

Ce projet Labopéra vise également à valoriser la formation technique et professionnelle de nos lycéens et des apprentis pour la réalisation des décors, la conception des costumes, les maquillages et les réalisations vidéo.

Tous ces amateurs seront encadrés par des chanteurs professionnels, l’idée c’est vraiment de sortir l’opéra des opéras, pour essayer de dépoussiérer l’image parfois « vieillote » de l’opéra.