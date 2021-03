Le lillois Hakob Ghasabian retenu pour la comédie musicale "Je vais t'aimer"

C'est l'événement de cette année 2021 : la comédie musicale "Je vais t'aimer" retrace les destins croisés de jeunes sur des chansons de Michel Sardou.

Pour interpréter ces jeunes, la production a lancé un grand casting. Le mardi 12 janvier, à Lille Grand Palais, plus de trente jeunesse sont succédé sur la scène. Parmi eux : Hakob Ghasabian, un jeune lillois se démarque.

Roberto Ciurleo, producteur à l'origine du projet et Bruno Berberes le directeur du casting étaient sur place et ils avaient été très enthousiastes sur la qualité des candidats. Après délibération avec Serge Denoncourt, ils ont décidé de confier un des rôles principaux de la comédie à Hakob Ghasabian.

Hakob est lillois, il est venu plutôt serein au casting. Âgé de 17 ans, il s'est passionné très jeune pour la musique : après le violon et le piano, il se lance dans la chanson en 2015 notamment dans l'émission "Prodiges" de France 2. Il est alors âgé de 12 ans et remporte la catégorie chant. Il participe à des concerts en France et à l'étranger. En 2019, Hakob consacre une tournée de 50 concerts en hommage à Charles Aznavour. En 2020, il fait partie de l'équipe de Pascal Obispo dans l'émission « The Voice France 2020 » et accède aux quarts de finale.

A Lille, pendant les confinements, il a chanté et joué pour les personnes âgées, les enfants et les personnes handicapées. Au-delà de la musique, il se passionne aussi pour l’aviation et l’astronautique.

Sur la scène du casting, dès les premières notes de la chanson "Les lacs du Connemara", les personnes présentes ressentent des frissons. Hakob a une voix exceptionnelle.