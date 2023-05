Le Live France Bleu Cotentin : O'Maley

Anciennement guitariste du chanteur originaire de Lisieux, Jahen Oarsman, le guitariste et chanteur O'Maley est de retour pour un projet en solo.

Après différentes expériences (musique de rue, composition de BO de court-métrage, duos etc.), le chanteur-guitariste se lance dans un premier projet qui mélange chanson française, pop et musique classique.

Des textes qui "invitent au voyage intérieur" et des arrangements riches au service d'une musique très personnelle.

C'est armé d'un clavier plutôt qu'une guitare qu' O'Maley s'est présenté dans nos studios pour notre émission musicale et normande, le Live.

Au programme : interview et présentation de son premier EP, bientôt disponible.

O'Maley au micro d'Emmanuel Gouache

Originaire du Val de Saire, O'Maley a étudié la musique au lycée Millet de Cherbourg et est désormais musicien professionnel, arrangeur pour d'autres artistes, qu'il accompagne également sur scène. Il vient de sortir un premier EP avec ses premières compositions, il est avec Emmanuel Gouache dans les loges avant un concert et pendant les balances...

O'Maley, artiste normand - Armand Desponts

