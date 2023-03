Le Live France Bleu Cotentin : Olifan

Olifan - Live TMC 14.02.2023 © Radio France - David Durand

Tout le mois de mars, le Live France Bleu Cotentin fait la part belle à l'univers du western, avec "A l'ouest je te plumerai", le nouveau spectacle d'Olifan.

Montés sur leur "Batoucadada", les 4 cowboys (les frères John) partent à la conquête de l'ouest, et vous proposent une aventure en chansons théâtralisée.

Découvrez ce rodéo musical "rockamburlesque" au micro d'Emmanuel Gouache, à l'occasion de leur spectacle au théâtre municipal de Coutances le 14 février dernier.

Olifan au micro d'Emmanuel Gouache

15 ans de carrière, + de 800 concerts pour ce groupe qui pratique la musique pour jeune public... Nous sommes allés enregistrer le premier concert du nouveau spectacle du groupe au théâtre de Coutances, le nouveau spectacle qui s'intitule "À l’ouest je te plumerai". Vous les verrez sur de nombreuses scène de la Manche et de Normandie cet été, une histoire de cowboy avec les Frères Jones. Et parmi les frères Jones il y a Stéphane, Voix, Contrebasse, basse et percussions avec Emmanuel Gouache...

Diego, extrait du 6ème Album d'Olifan, sorti au mois de Juin un morceau en live capté salle du théâtre municipal de Coutances pleine comme un œuf. C'était le 14 février dernier, première représentation du nouveau spectacle "À l’ouest je te plumerai"... tout l'univers du groupe sur leur site très ludique avec plein de vidéos, et les autres spectacles du groupe.

